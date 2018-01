Pub

Alega que ela morreu acidentalmente, mas desmembrou-a e atirou partes do corpo ao mar

O inventor dinamarquês Peter Madsen foi formalmente acusado do homicídio da jornalista sueca Kim Wall, que terá "degolado ou estrangulado" a bordo do submarino que construiu, anunciou hoje o procurador responsável pelo caso.

Jakob Buch-Jepsen, procurador do tribunal de Copenhaga, disse que o caso é "muito invulgar e extremamente violento".

Madsen é acusado de homicídio e de profanação de cadáver.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O inventor, que em agosto de 2017 convidou a jornalista para uma viagem a bordo do submarino, alegou que ela morreu acidentalmente no interior da embarcação quando ele estava no convés, mas admitiu ter desmembrado o corpo e atirado as partes ao mar, ao largo da Dinamarca.

O julgamento foi marcado para 8 de março e o veredicto é esperado a 25 de abril.