Inundações na Sicília matam nove familiares, três sobrevivem

Abílio, de sachola, e Hugo, com bata branca de farmacêutico, fazem-se fotografar sobre um penedo. Eles esperavam uma visita e esta foi igualmente fotografada: chegou girando seis hélices. Desde outubro do ano passado, quando arderam a casa de Abílio, na aldeia do Penedo, e a farmácia de Hugo, numa aldeia maior, Lajeosa do Dão, o drone entrega os medicamentos por lugarejos perdidos da Beira Interior. No suplemento 1864 , páginas adiante, os repórteres Ricardo J. Rodrigues e Jorge Simão mostram esta modernidade maravilhosa.