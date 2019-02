Inundações arrastam crocodilos e cobras para áreas urbanas

Milhares de pessoas estão a ser forçadas a abandonar casas inundadas no nordeste da Austrália devido às cheias, que também levaram crocodilos e cobras até áreas urbanas como a cidade de Townsville, no estado de Queensland.

As autoridades, que prevêm novas chuvas torrenciais e fortes ventos para as próximas horas, foram obrigadas a abrir as comportas da barragem no rio Ross, libertando cerca de 1900 metros cúbicos de água por segundo.

Com a ministra estadual Annastacia Palaszczuk a declarar à imprensa que se está perante "um acontecimento que ocorre uma vez num século", agentes da polícia percorreram as casas uma a uma em várias partes do estado para aconselhar os habitantes a deixarem o local.

"Haverá chuvas fortes nos próximos dias", alertou, com as autoridades a temerem que cerca de 20 mil casas poderão estar em risco com a continuação do mau tempo.