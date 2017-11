Pub

A organização 'jihadista' não fez qualquer publicação entre as 9:00 de quarta-feira, 22 de novembro, e as 10:01 de hoje, dia 23. Na terça, esteve apenas ativa durante 30 minutos

As publicações do grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) nas suas páginas de propaganda na Internet foram interrompidas durante mais de 24 horas entre quarta-feira e hoje, um silêncio "sem precedentes" segundo um perito.

A organização 'jihadista', que utiliza designadamente o portal criptado Telegram para difundir informações diárias sobre as suas operações militares e reivindicar ataques, não publicou qualquer mensagem entre as 09:00 de quarta-feira e as 10:01 de hoje.

"A redução na produção dos 'media' do EI foi particularmente importante nas últimas semanas", afirmou Charlie Winter, investigador no Centro internacional de estudos sobre a radicalização e a violência política.

"Mas nunca registou um silêncio completo em 24 horas", disse em declarações à agência noticiosa France-Presse (AFP).

Os serviços Telegram do EI publicam geralmente mais de uma dezena de mensagens por dia, desde registos áudio em diversas línguas sobre os "sucessos" militares, até fotos da via quotidiana de civis que vivem no "califado" autoproclamado pelos 'jihadistas'. No entanto, na terça-feira, o grupo apenas esteve ativo em linha durante 30 minutos.

A coligação internacional anti-'jihadista' liderada pelos Estados Unidos tem privilegiado como alvos os membros do EI ativos na propaganda do grupo, e que segundo Winter poderá explicar a redução da sua atividade mediática.

"A infraestrutura dos 'media' do EI sofreu um sério golpe nos últimos meses e, por isso, as coisas estão em vias de mudar", disse.

O EI poderá estar em vias de relocalizar geograficamente as suas infraestruturas ou seus membros, sublinha ainda Winter. Mas também organizar uma nova estratégia mediática, de acordo com a transformação em curso no grupo, privado de base territorial, tornando-se numa organização insurrecional clandestina.