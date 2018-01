Pub

Jovem sofrera um acidente e estava desaparecido há mais de 24 horas

Samuel Lethbridge, um adolescente de 17 anos, foi resgatado do interior do carro onde estava preso há 30 horas, depois de o pai ter seguido um instinto e alugado um helicóptero para procurar o filho.

O rapaz tinha tido um acidente depois de o carro ter saído da estrada em Nova Gales do Sul, este domingo, de acordo com a polícia, citada pela BBC.

A família ficou preocupada e alertou as autoridades quando percebeu que o jovem não tinha chegado a casa do amigo nesse mesmo dia. Foi então que Tony Lethbridge se lembrou de uma história que tinha acontecido há cinco anos e decidiu alugar um helicóptero para procurar o adolescente.



"Infelizmente, o rapaz dessa história faleceu porque ninguém o encontrou durante cinco dias. Eu não iria permitir que isso acontecesse ao Samuel", disse Lethbridge ao Canal Sete.



O pai revelou que sentiu que o filho estaria com problemas porque o seu desaparecimento não era algo que costumava acontecer.



"Aluguei o helicóptero imediatamente e acabámos por encontrá-lo em 10 minutos", contou o pai de Samuel.

O carro foi encontrado a cerca de 20 metros de uma estrada na Baía de Crangan, 100 quilómetros a norte de Sydney.

As equipas de emergência demoraram mais de uma hora a retirar o adolescente do interior do carro.

Samuel Lethbridge foi levado para o hospital com múltiplas fraturas e permanece em estado grave, de acordo com as autoridades. No entanto, para o inspetor Jeff Atkins, o jovem "tem muita sorte em estar vivo".

A polícia está a investigar as causas do acidente.