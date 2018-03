Pub

Boris Johnson acredita que Vladimir Putin irá aproveitar a competição desportiva para reforçar a imagem da Rússia no mundo

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido disse quarta-feira que o presidente russo, Vladimir Putin, irá tentar reforçar a imagem da Rússia através da realização do Campeonato do Mundo de futebol deste ano, assim como Adolf Hitler usou os Jogos Olímpicos de 1936 na Alemanha nazi para reforçar a sua imagem de força perante os rivais.

A Rússia vai receber o Campeonato do Mundo neste verão e o deputado da oposição, Ian Austin, disse que Putin iria usar o torneio para melhorar a imagem da Rússia no exterior, comparando-a a Alemanha de Hitler que organizou os Jogos Olímpicos de 1936. Boris Johnson concordou com a avaliação.

Sim, penso que a comparação com 1936 está correta.

A conversa surgiu no seguimento da discussão sobre o envenenamento do ex-agente duplo russo Sergei Skripal na cidade inglesa de Salisbury, no início do mês.

Londres culpou a Rússia pelo ataque e expulsou 23 diplomatas do território, mesmo depois de Moscovo negar qualquer envolvimento.

Também como retaliação, a Inglaterra disse que não iria enviar nenhum ministro nem nenhum membro da família real em representação do país para o Campeonato do Mundo. Apesar disso, a seleção britânica irá continuar em competição.

Boris Johnson demonstrou ainda preocupação com a segurança dos adeptos ingleses que se desloquem à Rússia e com a capacidade da embaixada britânica e dos serviços consulares em protegê-los, uma vez que não pode impedir os ingleses de estarem presentes na competição.

Cabe aos russos garantir a segurança dos fãs da Inglaterra na Rússia. No momento, não nos inclinamos a dissuadir ativamente as pessoas, porque queremos ouvir dos russos quais os passos que eles vão levar para cuidar dos nossos fãs.

Recorde-se que no Europeu de 2016, na França, conflitos entre fãs ingleses e russos prejudicaram o torneio.

A polícia britânica acredita que a congénere russa lidará com bem com estes problemas e irá proteger tanto os adeptos russos como os visitantes.