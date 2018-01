Pub

Homem de 45 anos foi detido depois de um grupo de amigos se aperceber de vários "despertadores" estranhos espalhados pela casa

Um grupo de sete amigos que decidiu passar o final de ano em Cran-Gevrier, nos arredores de Annecy, em França, arrendou no Airbnb uma casa para o último fim de semana de 2017. Mas um deles deparou-se com estranho despertador na casa de banho, de frente para a cabine do duche.

Depois de o examinar, percebeu que o aparelho escondia afinal uma objetiva e um cartão de memória, relata a imprensa francesa. Outro "despertador" semelhante estava colocado num dos quartos do imóvel, de frente para a cama, e aparentemente ambos tinham a mesma função: espiar os hóspedes que passavam pela casa.

As imagens eram transmitidas em permanência para o smartphone do dono do alojamento, um informático de 45 anos que rapidamente se apercebeu de que tinha sido descoberto e tentou ainda justificar-se perante o grupo que lhe arrendara a casa. Sem sucesso, acabou por ser detido no primeiro dia do ano e libertado dois dias depois.

A polícia abriu um inquérito e todo o material informático do voyeur foi apreendido. O informático incorre agora numa pena de um ano de prisão, mas não deverá escapar ao pagamento de indemnizações aos hóspedes que recebeu no imóvel: só em 2017, foram 90 pessoas. Porém, o homem arrendava a casa no Airbnb há cerca de três anos, pelos que as vítimas podem ascender às centenas.

Não é a primeira vez que são registados casos de voyeurismo em alojamentos do Airbnb. O fenómeno está a preocupar a empresa, que já garantiu levar a prática muito a sério e tudo fazer para combater comportamentos indecorosos dos anfitriões.