Infantário na Indonésia mascarou crianças de jihadistas

Crianças de um jardim-de-infância na cidade de Probolinggo, na Indonésia, participaram numa parada mascardas de jihadistas, no passado sábado, durante as celebrações do Dia da Independência do país. O diretor do infantário já lamentou a ideia e diz que nunca foi sua intenção "ensinar violência aos alunos".

"Nós abordámos o tema da luta do profeta para aumentar a fé e a devoção a Alá", declarou o diretor do infantário localizado num complexo militar, Suhartatik, citado pelo The Guardian. A ideia dos alunos do TK Kartika desfilarem, no dia a seguir ao Dia da Independência (17 de agosto), com véus negros estilo niqab e pedaços de cartão em forma de armas surgiu para aproveitar adereços que já possuíam.

"Nós só usámos estes adereços, que já tínhamos, para poupar despesas aos pais. Peço muita desculpa", disse Suhartatik, citado pelo The Straits Times. "Eu nunca quis ensinar violência aos meus alunos", acrescenta.

No final da parada, o tenente-coronel Kav Depri Rio Saransi referiu, segundo o The Guardian, que, embora o evento possa servir também informar os estudantes sobre a "luta do islamismo", não pode ser usado para "promover o radicalismo religioso".

Nas redes sociais as imagens das crianças mascaradas tornaram-se virais e espoletaram comentários no Parlamento da Indonésia. O político Bambang Soesatyo descreveu a situação como "um espetáculo inapropriado". "Este género de tratamento pode prejudicar as ideias das crianças", disse.

A parada aconteceu no dia em que a Indonésia estava a ser alvo de muita atenção por receber a cerimónia de abertura da 18.ª edição dos Jogos Asiáticos, em Jacarta. O maior evento desportivo a seguir aos Jogos Olímpicos.