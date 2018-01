Pub

O papa Francisco celebrou o primeiro casamento a bordo de um voo papal, durante a viagem de Santiago do Chile para uma cidade no norte do país, Iquique, segundo avança a Associated Press.

Os assistentes de bordo Paola Podest e Carlos Ciuffardi disseram "sim" esta quinta-feira de manhã, depois de contarem ao papa que se tinham casado apenas pelo civil, há oito anos, e que tiveram de cancelar a cerimónia religiosa por causa do terremoto de 2010.

Francisco ofereceu-se para celebrar o casamento a bordo do Airbus 321, segundo a AP, e os dois concordaram, com o chefe da companhia aérea LATAM a servir como testemunha.

Paola Podest, de 39 anos, e Carlos Ciuffardi, de 41, têm dois filhos.

