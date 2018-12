Inédito mundial. Luxemburgo vai ter todos os transportes públicos grátis

A chamada coligação Gâmbia, formada pelo azul do Partido Democrata, do vermelho do Partido Socialista, e do verde dos Verdes, renovou a coligação governamental iniciada em 2013. Até 2023, um dos países mais ricos da União Europeia vai investir mais no ambiente e nos serviços públicos e a medida bandeira dessa política vai ser o alargamento da gratuitidade dos transportes públicos a toda a gente. Até agora, só os jovens é que estão isentos de pagar pelos transportes.

A medida irá entrar em vigor a partir do verão de 2019 e tem como objetivo encorajar mais pessoas a deslocarem-se de transportes públicos em vez de automóvel. O tráfego na Cidade do Luxemburgo é um problema complicado.

Mil milhões por ano

O sistema de transportes públicos do Luxemburgo custa mil milhões de euros por ano. Só tem 30 milhões de receitas - além da isenção aos mais novos, até agora os cidadãos podiam pagar um passe anual para comboio, autocarro e elétrico de 150 euros.

O Luxemburgo passa a ser o primeiro país do mundo a ter transportes gratuitos.

Na Estónia, os transportes públicos são gratuitos na capital, Tallinn, desde 2013. Em julho, a medida foi alargada às regiões que mostraram interesse no sistema. Mas das 15 regiões que formam o país, três optaram por manter o pagamento.