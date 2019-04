Indiano enganou-se na escolha do partido... e cortou o dedo para voltar a votar

As eleições gerais da Índia decorrem até maio, distribuída em sete fases, mas há quem já cometa atos radicais pela política mesmo antes dos resultados. De acordo com a BBC, após as votações desta quinta-feira, um cidadão indiano decidiu cortar o seu próprio dedo depois de se ter enganado na escolha do partido. Neste país, o indicador de cada eleitor é marcado com tinta depois da votação. Para Pawan Kumar, aquela seria a marca do seu próprio engano.

Num vídeo que tornou público, o indiano conta que acabou por votar no Partido do Povo Indiano (BJP) - de Narendra Modi, o primeiro-ministro indiano, às quais as sondagens apontam o favoritismo - em vez de votar no partido Bahujan Samaj, o terceiro maior nacional da Índia, que se aliou a dois outros partidos regionais contra o BJP.

Segundo explica, ter-se-á confundido com os símbolos da máquina de votação. "Queria votar no elefante, mas votei na flor por engano", disse Kumar no vídeo, referindo-se aos símbolos dos partidos exibidos na urna eletrónica, presentes ao lado do nome de cada candidato.

Pawan Kumar votou esta quinta-feira em Bulandshahr, no estado de Uttar Pradesh, no norte do país. Há 900 milhões de eleitores qualificados, fazendo desta a maior eleição do mundo.

A contabilização dos votos só será feita a 23 de maio.