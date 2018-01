Pub

O acordo prevê a análise de um processo jurídico que possibilite a investidura através da internet

O ex-presidente do governo autónomo da Catalunha Carles Puigddemont e a secretária-geral da Esquerda Republicana alcançaram um acordo para a constituição da Mesa do Parlamento e estudo da forma de nomeação do presidente da Generalitat.

Segundo a agência EFE, Puidgemont, que se encontra na Bélgica, e a secretária-geral da Esquerda Republicana (ERC), Marta Rovira, concordaram constituir a Mesa do Parlamento catalão e conseguir a investidura do presidente da Generalitat.

O acordo prevê a análise de um processo jurídico que possibilite a investidura através da internet, visto que Puigdemont está ausente de Espanha, onde o espera uma ordem de detenção.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A formação política Juntos pela Catalunha (JxCAT), ligada ao ex-presidente da autonomia, pretende uma investidura através de Skype (forma telemática, de acordo a terminologia usada pela legislação espanhola), ou em alternativa delegar a um deputado presente a leitura do discurso de Puigdemont.

Fontes da ERC disseram à EFE que vão pedir aos serviços jurídicos do partido para estudar a viabilidade das propostas do JxCAT.

Permanece, no entanto, a incógnita sobre a situação dos deputados que permanecem em Bruxelas junto a Puigdemont: se continuam na Bélgica ou regressam a Espanha onde arriscam a detenção.

Segundo a EFE o acordo entre Puigdemont e Marta Rovira foi alcançado após um encontro na terça-feira à noite, em Bruxelas, e a uma semana antes da constituição do novo Parlamento da Catalunha.