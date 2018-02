Pub

Veículos colidiram na zona de circulação de aviões

Um homem morreu depois de dois veículos terem colidido na zona de circulação de aviões do aeroporto de Heathrow, informou a polícia esta quarta-feira. "Uma pessoa do sexo masculino terá sofrido ferimentos num ombro; os ferimentos não são graves e não corre risco de vida", revelaram as autoridades em comunicado, citado pela Reuters. "Uma outra pessoa do sexo masculino, com cerca de 40 anos, foi levado para um hospital de Londres com ferimentos graves e acabou por morrer".

Alguns passageiros foram obrigados a desembarcar do avião onde se encontravam devido ao incidente, acrescentou ainda uma porta-voz do aeroporto. "Vamos cooperar com a polícia na investigação que se seguirá". O aeroporto não teve de encerrar após a colisão dos dois veículos.

Horas antes, fonte aeroportuária informava estar a lidar com um "acidente sério" que envolvera dois veículos no terminal, acrescentando estar a tentar "minimizar os problemas para os passageiros".

"Estamos a trabalhar de perto com os serviços de emergência", indicou uma porta-voz do aeroporto, citada pela Reuters. "O aeroporto continua aberto e vamos tentar minimizar os problemas para as viagens dos nossos passageiros", acrescentou.

O acidente ocorreu na zona de circulação de aviões dentro do aeroporto, fora da pista de aterragem, pouco depois das 06.00.

Os media britânicos indicaram que centenas de passageiros tiveram de ser retirados do local após o acidente.