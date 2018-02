Pub

Hotel Cosmos foi construído em Moscovo no final da década de 1970 como parte das preparações para receber os Jogos Olímpicos de 1980

Um incêndio que terá começado no 15.º andar do Hotel Cosmos, em Moscovo, obrigou à retirada de 230 pessoas. A evacuação do hotel, 1777 quartos, ainda está a decorrer, segundo a Russia Today.

A agência TASS revela que 23 carros de bombeiros foram destacados para o local. O incêndio terá começado no 15.º andar, de acordo com a agência RIA Novosti. Nas imagens divulgadas no Twitter é possível ver uma coluna de fumo no topo do edifício.

O Hotel Cosmos foi construído no final da década de 1970, como parte das preparações para receber os Jogos Olímpicos de 1980.