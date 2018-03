Pub

Desconhecem-se as causas do fogo. 69 pessoas estão dadas como desaparecidas

Pelo menos 37 pessoas morreram este domingo num incêndio num centro comercial na cidade industrial de Kemerovo, na região russa da Sibéria, divulgou a agência russa TASS.

"Neste momento estamos em condições de confirmar a morte de 37 pessoas no incêndio do centro comercial de Kemerovo", indicou a autoridade de investigação russa, citada pela agência.

Cerca de 200 pessoas terão sido retiradas do espaço, que tem cinemas, lojas e restaurantes. Desconhecem-se as causas do incêndio.

Outras 40 pessoas foram hospitalizadas e 69 são dadas como desaparecidas, segundo os últimos dados proporcionados pelas autoridades.

O primeiro balanço, feito há algumas horas, dava conta de 4 mortos e de que 40 desaparecidos seriam crianças.

Imagens televisivas, diz a Reuters, mostram pessoas a saltar das janelas do centro comercial.

Kemerovo fica 3600 quilómetros de Moscovo.

Em atualização

