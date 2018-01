Pub

Donald Trump não estava no edifício

A Trump Tower, situada em Nova Iorque, foi palco de um incêndio esta manhã. O incêndio deflagrou no telhado do edifício, onde se situa a casa não oficial do presidente norte-americano, e fez dois feridos, um deles grave.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Nova Iorque (New York Fire Department, NYFD), o fogo começou cerca das 07:00 locais (12:00 em Lisboa) no sistema de ventilação do edifício, junto ao topo do arranha-céus.

Os bombeiros precisaram que as vítimas são um civil, que sofreu ferimentos graves, e um bombeiro, com ferimentos ligeiros.

Os bombeiros levaram cerca de uma hora a extinguir o incêndio, segundo a mesma fonte.

De acordo com a imprensa norte-americana, Donald Trump não estava no edifício, com 58 pisos, ocupada por apartamentos de luxo e escritórios de empresas.

Donald Trump residiu na Torre até ser eleito presidente dos Estados Unidos e dois dos seus filhos, Eric e Donald Junior, ainda ali residem.

(Atualizada às 15:25 com numero de feridos)

