Pub

Fogo terá sido causado por uma bateria portátil

Um pequeno incêndio num avião da China Southern Airlines obrigou os passageiros a ficarem no aeroporto Guangzhou Baiyun, na China, durante três horas, até à chegada de outra aeronave. O voo tinha como destino Xangai.

Um vídeo captado por um passageiro mostra uma mala a arder num dos compartimentos por cima dos bancos do avião e as tripulantes, bem como outro passageiro, a tentarem apagar o fogo com garrafas de água e de sumo.

De acordo com a companhia aérea, citada pelo Sputnik, ficou determinado que o incêndio tinha sido causado por um power bank (uma bateria portátil).

Enquanto os passageiros esperavam por outro avião, o dono da bagagem que ardeu foi levado pelas autoridades que investigaram o caso.