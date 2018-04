Pub

Suspeita-se de fogo posto

Um incêndio atingiu esta quarta-feira a embaixada de Portugal, em Estocolmo, na Suécia, avança a Rádio Sweden. Há 14 feridos e o edifício está a ser evacuado. A polícia suspeita de fogo posto.

"Agora há 14 feridos e 60-70 bombeiros no local combatem o fogo", escreveu a rádio na sua conta no Twitter cerca das 14:00 locais (13:00 em Lisboa).

A Radio Sweden é o serviço noticioso em língua inglesa da Radio Sverige, a emissora estatal sueca. Segundo esta fonte, o incêndio está a consumir vários andares e o fumo é visível do exterior. No mesmo edifício funcionam as embaixadas da Tunísia e da Argentina e ainda um restaurante.

"O fogo definitivamente não está sob controlo", disse Roger Steffen, assessor de imprensa do Corpo de Bombeiros de Estocolmo, citado pela Rádio Sweden. De acordo com o responsável, os dois feridos terão inalado fumo.

Contactada pela Lusa, a assessora do ministro dos Negócios Estrangeiros português confirmou o incêndio, mas disse não estar em condições de confirmar a existência de feridos. "Estamos a recolher informações", disse.

(Em atualização)