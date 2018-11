Incêndio florestal mais mortífero dos EUA já fez 42 mortos em Paradise

Ao assistir à cobertura mediática de acontecimentos como as eleições brasileiras e as midterm elections norte-americanas, pergunto-me se a generalidade dos jornalistas e dos comentadores portugueses viverão no mesmo mundo, falarão a mesma língua e olharão para os mesmos números do que eu. O preconceito perante tudo o que é contrário às suas expectativas é tão grande que as análises chegam a raiar o absurdo.