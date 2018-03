Pub

O fogo terá começado numa sala de cinema

Um incêndio num centro comercial na cidade de Kemerovo, no centro da Sibéria, provocou hoje a morte de quatro pessoas, entre as quais três crianças e uma mulher, informaram as autoridades.

Segundo o mais recente balanço de um departamento de investigação russo, divulgado pela agência noticiosa AFP, "existem quatro mortos, incluindo três crianças e uma mulher", além de 26 feridos.

O incêndio, que alegadamente começou numa sala de cinema, destruiu mais de mil metros quadrados do centro comercial, levando à retirada de 200 pessoas que estavam naquela infraestrutura, noticia a imprensa russa.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.