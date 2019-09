Viagem de mergulho trágica na Califórnia. Incêndio em barco faz mais de 30 desaparecidos

A guarda costeira está a tentar apagar o fogo mas este continua a reacender-se. Fonte da guarda costeira da Califórnia confirmou à CNN que o combustível no barco "continuar a reacender".

À CNN o chefe da Guarda Costeira ainda não confirmou quaisquer mortes, apesar de media como a NBC News terem avançado com o registo de vítimas mortais: "Não temos conhecimento de quaisquer mortes, nem de sobreviventes. Ainda é muito cedo para dizer. Sabemos que os 34 passageiros ainda se encontram a bordo estão encurralados pelo fogo que é muito intenso nesta altura".

A embarcação em causa, Conception, estava a ser usada numa viagem de mergulho no Dia do Trabalhador, que nos EUA se assinala na primeira segunda-feira de setembro e é dia feriado. O itinerário incluía cozinha gourmet e mergulhos noturnos no mar. As chamas deflagraram cerca das quatro da madrugada (hora local). O barco tem lotação máxima para 46 pessoas, é de 1981 e é operado pela empresa Truth Aquatics.

Na altura do incidente, estavam a bordo 39 pessoas, sendo que os cinco membros da tripulação - entretanto resgatados - estavam no convés e na cabina principal. Os restantes 34 passageiros da embarcação encontravam-se a dormir na cabina. A viagem de mergulho era suposto durar três dias.

"O Conception ardeu até à linha da água", disse Mike Eliason, assessor de imprensa do Departamento de Bombeiros do condado de Santa Barbara, citado pela CNN. Mergulhadores estavam a tentar furar o casco para chegar às 34 pessoas que ficaram encurraladas. Há ainda a esperança, ténue, de que algumas dessas pessoas tenham conseguido sair do barco e alcançado terra.

Numa reação ao sucedido, a senadora Kamala Harris, da Califórnia, manifestou solidariedade para com as vítimas do incêndio e as suas famílias. "Estou de coração partido com as notícias que chegam de Santa Cruz. Estou grata aos heroicos membros das equipas de salvamento que trabalharam de forma incansável para tentar resgatar todas as pessoas que encontraram. Os nossos pensamentos estão com eles e com as famílias dos envolvidos [na tragédia]", declarou a responsável democrata, citada pelo jornal LA Times.

