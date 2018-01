Pub

Monumento é símbolo de Piedmont, a 40 km da Torino e serviu de inspiração à obra de Umberto Ecco, transformada em filme em 1986.

Um incêndio atingiu a Sacra di San Michele, um dos principais monumentos simbólicos da região de Torino, em Itália, local que inspirou o escritor italiano Umberto Ecco a escrever o célebre livro "O Nome da Rosa".

Segundo as autoridades locais, as chamas queimaram o telhado da Abadia, que estava a ser alvo de obras de restauro. Até o momento, as causas do incêndio não foram identificadas, mas as primeiras informações das autoridades apontavam para um curto circuito, na zona em obras.

A Sacra di San Michele é uma abadia construída a pedido do Arcanjo Miguel, segundo uma das lendas. E ficou conhecida a nível mundial com o filme "O Nome da Rosa", baseado no livro do escritor italiano Umberto Ecco, filmado em 1986. Com Sean Connery no papel de William de Baskerville e Chistian Slater, como Adso, a obra cinematográfica recebeu vários prémios da crítica.

O filme acacabaria por ser rodado num mosteiro alemão, mas em 995, Eco escreveu uma carta para os responsáveis pelo local revelando que o mosteiro tinha inspirado a obra "O Nome da Rosa".

