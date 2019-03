Incêndio destrói parte de igreja de "O Código da Vinci" (com vídeo)

Parte da igreja católica parisiense de Saint Sulpice, usada nas filmagens do "Código da Vinci", ardeu este domingo. O incêndio foi extinto pelos bombeiros locais pouco depois de ter deflagrado, segundo a agência Reuters.

O fogo começou ao início da tarde, quando quatro pessoas se encontravam dentro do edifício. No entanto, não há registo de feridos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A igreja de Saint Sulpice, localizada no bairro de Saint Germain des Pres, foi construída sobre um templo romano do século XII e foi sendo ampliada ao longo dos anos. É a segunda maior da capital francesa; a primeira é a catedral Notre Dame. No interior, figuravam três pinturas de Eugene Delacroix - um dos principais artistas franceses do movimento romântico do século XIX.

As causas do incêndio estão ainda por apurar bem como os danos provados.