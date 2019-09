É oficial: Democratas avançam com impeachment contra Trump

Agora é oficial. A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, confirmou na noite desta terça-feira que os Democratas vão avançar com um pedido formal de investigação com vista ao impeachment do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tal como tinham noticiado o Washington Post e outros media norte-americanos.

Pelosi fez o anúncio depois de terminar uma reunião à porta fechada com os congressistas democratas. "Ninguém está acima da lei", justificou a presidente da Câmara dos Representantes, condenandoa suposta tentativa de Trump em pressionar o presidente ucraniano Vladimir Zelenski a investigar o antigo vice-presidente Joe Biden e o seu filho Hunter Biden, durante uma conversa telefónica entre os dois chefes de Estado.

"Isso é uma violação da lei", referiu Pelosi, esta terça-feira. A líder Câmara dos Representantes argumentou que as ações de Trump minaram a segurança nacional e as proteções dos denunciantes. "O presidente deve ser responsabilizado", disse Pelosi. "Ninguém está acima da lei."

A decisão de os democratas avançarem com o impeachment aconteceu depois de Trump ter dito, já esta terça-feira, que autorizou a divulgação da transcrição completa do seu telefonema com o presidente ucraniano.

Donald Trump é acusado de ter feito um telefonema para Vladimir Zelenski, em julho passado, pressionando-o a investigar Hunter Biden, filho de Joe Biden, vice-presidente no mandato de Barack Obama e atual candidato à Casa Branca pelo Partido Democrata, por suspeita de irregularidades na sua ligação com uma empresa ucraniana. Dias antes desse telefonema, os EUA cortaram financiamento à Ucrânia, no que tem sido entendido como uma pressão para o país do leste europeu atender ao seu pedido posterior.

O caso surgiu na sequência de uma denúncia que foi divulgada pelo diretor interino do departamento de serviços de informação, Joseph Maguire, que reportou o incidente ao Congresso, sem, contudo, prestar mais esclarecimentos, alegando privilégios presidenciais.

A presidente da maioria Democrata na Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, tinha já dito no domingo que, a menos que Joseph Maguire desse mais dados, a contenção de informação, por razões de privilégios presidenciais, poderá ser tomada como uma obstrução de justiça, passível de levar a um processo de destituição do Presidente.

A Câmara dos Representantes tem maioria democrata, mas um eventual voto de desconfiança ao Presidente terá ainda de passar depois pelo Senado, que então iniciará o chamado "julgamento político". Cabe ao Senado decidir, por maioria de dois terços, se demite Trump. A possibilidade de isso acontecer é mínima, já que o Partido Republicano tem maioria no Senado.

