Imigrantes irregulares baixaram para quase metade

Guarda Civil espanhola navega ao lado da embarcação de salvamento Maria Zambrano com migrantes, depois de chegar ao porto do novo Centro de Assistência Temporária a Estrangeiros em San Roque, Espanha

O número de passageiros irregulares a querer entrar na União Europeia diminuiu 43% nos primeiros sete meses de 2018, comparativamente a 2017. Foram detetadas 73 500 passagens nas quatro principais rotas migratórias europeias.

Os dados são da Frontex (Agência Europeia da Guarda das Fronteiras), que justifica a diminuição com a menor pressão na rota do mediterrânica central (Itália e Grécia). Em julho, foram detetadas 14 900 passagens irregulares, 18% menos do que no mesmo mês do ano passado.

Itália é o principal destino na rota do Mediterrâneo central, número que caiu 83% em julho (1900) comparativamente ao mesmo mês de 2017. O total de migrantes detetados nesta rota nos primeiros sete meses de 2018 caiu para cerca de 18.200.

Os tunisinos e os eritreus foram as duas nacionalidades mais representadas nessa rota, representando juntas mais de um terço de todos os migrantes detetados no país.

Em contrapartida, o número de migrantes que chegam a Espanha quadruplicou, tendo a fronteira marítima espanhola sido responsável por mais de metade das deteções: 8800 em julho. É a rota do mediterrâneo ocidental e que registou 23 mil travessias irregulares, o dobro do ano passado.

Eram imigrantes de Marrocos, Guiné e Mali, na sua grande maioria.

Um terço das deteções foi registado no mediterrâneo oriental (Turquia), 4 mil em julho, 17% menos do que no mês anterior. É uma inversão da tendência verificada no início do ano, já que nos primeiros sete meses referenciaram 29 500, mais 75% do que no ano passado

A principal rota migratória nos Balcãs Ocidentais da Sérvia para a Hungria e a Croácia continua a ver um baixo número de irregulares. Estão a afirmar-se rotas paralelas, via Albânia, Montenegro e Bósnia e Herzegovina, bem como da Sérvia à Bósnia-Herzegovina, que registaram um aumento da pressão migratória.