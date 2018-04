Pub

Presidente lança avisos ao México, que acusa de fazer pouco ou nada para travar a entrada de pessoas

Após desejar "Feliz Páscoa" aos seus quase 50 milhões de seguidores no Twitter, o presidente dos EUA, Donald Trump, passou ao ataque. Primeiro anunciou que não vai haver acordo para legalizar o estatuto dos jovens imigrantes conhecidos como Dreamers, que tinha aceite proteger em troca de financiamento para o muro com o México, acusando este país de fazer "muito pouco ou nada" para travar a imigração ilegal. E ameaçou cortar a renegociação do acordo de livre comércio na América do Norte (NAFTA).

"Os agentes da polícia fronteiriça não estão autorizados a fazer o seu trabalho como deve ser na fronteira por causa de leis liberais (democratas) ridículas como a de Prender e Libertar. Está a ficar mais perigoso. Estão a entrar "caravanas". Os republicanos devem recorrer à opção nuclear para passar leis mais duras. Agora. Acabou o acordo DACA", escreveu Trump.

O presidente referia-se ao programa criado em 2012 pelo antecessor Barack Obama, para proteger quem entrou ilegalmente nos EUA quando era menor de idade. Trump quis rasgar o DACA no outono mas mostrou-se disposto a mantê-lo em troca de financiamento para o muro com o México.

Trump, que está a passar a Páscoa no seu resort de Mar-a-Lago, escreveu na mensagem seguinte: "O México está a fazer muito pouco, se não mesmo nada, para parar as pessoas que entram através da sua fronteira sul e depois nos EUA. Eles riem-se das nossas leis de imigração estúpidas. Eles têm que parar com a entrada de drogas e de pessoas ou eu vou parar com as vacas gordas, NAFTA! Precisamos do muro."