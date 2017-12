Pub

Quase dois milhões de pessoas já comentaram a fotografia de um casal a passear de barco

É a nova ilusão de ótica viral e tem como protagonista um casal que passa um dia de descanso a passear num barco. Os dois estão a usar óculos de sol e a mulher tem as pernas sobre o colo do homem. Estão os dois vestidos ou... o homem está nu?

O que é que vê?

O segredo da imagem está na perspetiva: se olharmos a fotografia de cima parece que o homem está sem roupa e que está a cobrir as partes íntimas com as duas mãos.

Mas se olharmos com atenção, percebemos que o que cria a ilusão são as pernas da mulher, que aparecem em cima das do homem.