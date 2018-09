Idoso encontrado com vida cinco dias depois de incêndio em lar de idosos

Um homem de 74 anos foi encontrado com vida cinco dias depois de um incêndio ter destruído parte do lar de idosos onde vivia em Washington, nos Estados Unidos.

De acordo com a BBC, ninguém deu pela falta do homem, que estava preso no interior do seu apartamento e só foi encontrado na manhã da última segunda-feira pelas equipas de emergência durante uma vistoria ao local. Em seguida, o idoso foi transportado para o hospital, encontrando-se fora de perigo. O seu sentido de humor não passou despercebido.

"Quando eu lhe disse 'vamos buscá-lo' ele respondeu 'também não ia a lado nenhum'", disse o engenheiro estrutural Allyn Kilsheimer.

O incêndio deflagrou na quarta-feira da última semana e obrigou à evacuação de 100 residentes, sendo que dez pessoas ficaram feridas. "Quando vimos os alarmes de incêndio, nós estávamos a puxá-los - nada. Então nós continuámos. Não valia a pena ficarmos por lá", disse Bruce DarConte, um dos vizinhos do lar de idosos.

A presidente da autarquia local, Muriel Bowser, disse que está em curso uma investigação para determinar a negligência na contagem do número de idosos retirados do lar e se houve uma falha nos alarmes no momento em que o incêndio deflagrou.

"Estamos a procurar garantir que todos os residentes sejam contabilizados", disse Bowser,