Moçambique anuncia sétima morte causada por surto de cólera

Campanha de vacinação contra a cólera arrancou no dia 3 de abril no centro de Moçambique

O Ministério da Saúde de Moçambique anunciou esta terça-feira a sétima morte causada pelo surto de cólera que irrompeu após a passagem do ciclone Idai no centro do país.

A sétima vítima mortal foi registada no distrito de Nhamatanda, onde já foram contabilizados 535 casos de cólera notificados pelas autoridades. Os casos mortais foram registados três no distrito da Beira, dois em Nhamatanda e dois em Dondo.

A quase totalidade dos 4 072 doentes têm tido alta após tratamento (98%), permanecendo 76 casos por resolver, segundo a atualização de hoje do ministério moçambicano.

Destes 76 casos de cólera ainda sem cura, 42 estão no distrito de Beira, 23 no de Nhamatanda, nove no distrito de Dondo e dois no de Buzi.

Uma campanha de vacinação contra a cólera arrancou na quarta-feira com o objetivo de travar a propagação da doença. A vacina já chegou a 745 609 pessoas, com o distrito de Buzi a ultrapassar a meta prevista de vacinação.

A vacina cria imunidade aproximadamente uma semana após ter sido tomada e bloqueia ainda a transmissão ao nível do trato gastrointestinal.

A cólera é uma doença que provoca fortes diarreias, que é tratável, mas que pode provocar a morte por desidratação se não for prontamente combatida - sendo causada, em grande parte, pela ingestão de alimentos e água contaminados.