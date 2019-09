Huthis dizem ter capturado "grande número" de militares sauditas em ataque

Conhecem-se as saudades dos velhos soldados que fizeram as guerras. Como se raramente saíssem delas conscientes e amargos sobre os homens. Ou, se calhar, eles só têm saudades de terem sido jovens... No avançar da idade, também vou ficando com esse sentimento de perda atual, quando comparo com a memória. Ah, as personalidades de antanho! E quando uma me ressurge, geralmente para mal dela, em anúncio de óbito, lá me reaparecem as saudades. Na política internacional, é fácil. Esta semana morreu Jacques Chirac e saiu engrandecido. Pudera, se acordo com tweets de Donald Trump, com a cara de quem não percebeu de Jair Bolsononaro e com a brutalidade de Boris Johnson, como não ter saudades de Jacques Chirac?!