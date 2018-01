Pub

Presidente tinha prometido anunciar hoje as suas distinções para os media mais desonestos, mas ontem adiou para dia 17

O repto foi lançado por Donald Trump na quarta-feira via Twitter (como não poderia deixar de ser): "Irei anunciar OS PRÉMIOS DE MEDIA MAIS DESONESTOS & CORRUPTOS DO ANO na segunda às 5:00. Irão cobrir Desonestidade & Mau Jornalismo em várias categorias dos Media das Fake News [Notícias Falsas]. Fiquem ligados!". Ontem, ao início da noite, o presidente norte-americano anunciou o adiamento da entrega dos prémios para dia 17, sublinhando que o interesse neles estava a ser maior do que alguém havia antecipado.

De facto, não foi preciso esperar muito para que os humoristas que apresentam os chamados late shows nos Estados Unidos se mobilizassem, com Stephen Colbert, do The Late Show with Stephen Colbert, a encabeçar o pelotão. "Pessoalmente, estou excitado com "Os Prémios de Media mais Desonestos e Corruptos do Ano", ou como nós lhes chamamos no meio, "The Fakies"", disse Colbert durante o seu programa de quarta-feira à noite. "Mas nada nos dá mais credibilidade do que ser chamado de mentiroso por Donald Trump. E eu, claro, não quero ser deixado de fora."

E para que Donald Trump não se esqueça de Colbert na sua entrega de prémios, a CBS, o canal que transmite o programa, não olhou a despesas e alugou um gigantesco cartaz digital na famosa Times Square, em Nova Iorque, no qual o humorista pede ao presidente para o considerar candidato a vários prémios, que vão desde "Desonestidade mais Falsa" a "Botão mais Pequeno", numa alusão à mais recente troca de mensagens entre Donald Trump e Kim Jong-un.

A seu favor, Colbert - que destronou o The Tonight Show Starring Jimmy Fallon da liderança das audiências graças à forma como ataca Trump todas as noites - apresenta no cartaz críticas de Sean Hannity, da Fox News, que o apelida de "ser humano terrível" e do próprio presidente dos EUA, que o considera "um sujeito sem talento".

Trevor Noah, o sucessor de Jon Stewart à frente do The Daily Show, não quis ficar atrás e, além de ter também alugado um espaço digital na Times Square, comprou um anúncio de página inteira no The New York Times (um dos grandes alvos do presidente) para promover a sua candidatura aos prémios de Trump. "Depois de provocar a Coreia do Norte e insultar a Palestina, o presidente virou-se para o maior inimigo da América: os media das fake news", comentou Noah após o anúncio dos prémios. "Então foi esse o dia de Donald Trump no Twitter. A má notícia é que ele está a coçar-se para começar uma guerra nuclear. A boa notícia é que, apesar das suas ameaças à Coreia do Norte, pelo menos ele acha que chegamos a segunda-feira".

Samantha Bee já avisou Colbert de que o seu Full Frontal with Samantha Bee será o grande vencedor dos prémios e sugeriu a Donald Trump, através do Twitter, que no próximo ano a apresentação da cerimónia poderia ficar nas mãos de uma mulher.

O anfitrião do Jimmy Kimmel Live! está menos confiante do que os seus colegas sobre se haverá mesmo uma entrega de prémios. "O presidente dos Estados Unidos está a começar o seu próprio programa de prémios - os Prémios Escolha das Pessoas Estúpidas como lhes estão a chamar", declarou o humorista no seu programa, brincando com o nome dos famosos People's Choice Awards. "Este é um verdadeiro dilema para o presidente porque, por um lado, ele adora prémios e troféus. Mas será que ele terá capacidade física para dar um prémio a alguém que não ele mesmo? Eu acho que não".

A porta-voz da Casa Branca disse aos jornalistas na quarta-feira que podem esperar por um verdadeiro espetáculo de entrega de prémios, mas não adiantou se será transmitido pela televisão ou se a comunicação social será convidada. "Eu certamente não quero estragar nada, mas acho que existem alguns indivíduos que podem estar preparados para esses prémios", afirmou Sarah Sanders.

