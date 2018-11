Hotel suíço oferece aos hóspedes 'babysitter' para o Instagram

Os hóspedes da cadeia de hotéis Ibis em Genebra e em Zurique, na Suíça, têm a hipótese de contratar uma pessoa para lhes fotografar as férias e publicar as imagens no Instagram.

Segundo o Quartz, o serviço chama-se "Relax We Post" ("Relaxe, nós postamos", numa tradução literal) e custa cerca de 80 euros. O cliente fornece a sua palavra passe do Instagram a um "social media sitter", a pessoa que toma conta da rede social durante uma semana, e pode ainda dar indicações sobre o que gostava de ver aparecer na conta. Todas as publicações têm de estar identificadas com #postedbysocialmediasitter .

O programa ainda está em fase de teste, mas já há algumas fotos no Instagram.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Ibis fez ainda um vídeo promocional para mostrar o serviço, para mostrar a dificuldade de passar férias descansado com as redes sociais. Num comunicado de imprensa, citado pelo Quartz, a cadeia de hotéis diz que muitas pessoas "têm tendência para viver momentos importantes através dos telemóveis, em vez de aproveitar o momento". O objetivo é, portanto, contrariar esta tendência.

Antes do Ibis, já um hotel nas Maldivas tinha criado, no ano passado, um "mordomo" de Instagram, que recomendava locais e fotografias.