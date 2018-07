Hotel em Manchester evacuado após suspeita de bomba. Era falso alarme

O Hotel Premier Inn, no centro de Manchester, Reino Unido, foi evacuado este domingo devido à presença de um pacote suspeito. As brigada anti-bombas estiveram no local e a rua Victoria Bridge esteve cortada ao trânsito.

Após inspeção do local, a polícia anunciou, cerca de uma hora mais tarde, ter-se tratado de um falso alarme, começando cerca das 18:30 a ser levantado o perímetro de segurança.

Segundo o Manchester Evening News, um forte aparato policial foi deslocado para o hotel. Ocupando várias ruas na proximidade do hotel.

Entretanto no Twitter começaram a surgir publicações com imagens do local.

ATUALIZADA às 19:00