DIretora de comunicações da Casa Branca é uma das mais antigas na atual administração americana

O Presidente dos Estados Unidos vai perder mais um importante elemento da sua equipa. A diretora de comunicações, Hope Hicks, uma das mais próximas assessoras de Donald Trump, vai apresentar a demissão, segundo foi esta quarta-feira revelado pela porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders.

O anúncio, citado pelo Politico, surge um dia após Hicks se ter recusado a responder a várias questões na comissão do Congresso que investiga a ingerência russa nas eleições presidenciais americanas.

Hicks, ex-modelo de 29 anos e tida como um verdadeiro "braço direito" de Trump, esteve no início deste mês envolta noutra polémica, a das alegações de violência doméstica reveladas pela ex-mulher do secretário da Casa Branca Rob Porter. Hope Hicks mantivera com ele uma relação amorosa e surgiram suspeitas de que tivesse tentado encobrir o caso para evitar a saída de Porter, que acabou por acontecer.

Em comunicado, o Presidente Trump elogiou o trabalho de Hope Hicks "nestes últimos três anos". "Vou sentir a sua falta, mas quando ela me disse que queria procurar outras oportunidades, percebi completamente", disse Trump.

Não foi revelada uma data específica para a saída da ainda diretora de comunicações, mas tal deverá acontecer nas próximas semanas.

