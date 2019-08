Hong Kong: Polícia usa tinta azul e bastões para dispersar manifestantes

A fundação da ONU foi essencialmente um projeto organizado por ocidentais, que não meditaram sobre a realidade multicultural do encontro dos povos libertados na Assembleia Geral, falando livremente, pela primeira vez na história política, sobre os valores e conceitos das suas visões da ordem mundial. Em 2010 tinha recolhido praticamente todos os Estados existentes, com a exceção do Vaticano, de Taiwan, que deixara de representar a China no Conselho de Segurança, do Kosovo e da sacrificada Autoridade Palestiniana.