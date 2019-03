Homem tenta embarcar nu no aeroporto de Moscovo. Está tudo em vídeo

Nas imagens, a figura destaca-se das outras pessoas que aguardavam pacientemente pela sua vez, na fila para o check-in do aeroporto de Domodedovo, em Moscovo. Tratava-se de um homem nu, que se veio depois a saber ter 35 anos e ser natural da Sibéria, que esperava também para embarcar no voo com destino à Crimeia.

Com as mãos a tapar as partes íntimas, o homem ali estava totalmente despido, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ia avançando calmamente na fila e os outros passageiros agiam também com uma surpreendente discrição, apenas nem se mostravam muito chocados, apenas deixando sair, por vezes, alguns risinhos.

Ninguém chegou a perceber qual a intenção do homem, mas, de acordo com uma testemunha, o homem justificou a sua atitude dizendo que "as roupas prejudicam a aerodinâmica do corpo", e que "é mais fácil voar" nu.

O homem foi detido pela polícia e deveria ser sujeito a um exame de saúde mental. A companhia aérea, em cujo avião tinha tentado embarcar, disse à imprensa local que o indivíduo se despiu em público e passou por sua equipa. "Mas não conseguiu chegar ao avião", disse o porta-voz da empresa.