Pub

Entrou em paragem cardíaca aquando do incidente. Morreu uma semana depois

Um homem morreu em Birmingham, Inglaterra, depois de ficar preso numa cadeira de cinema no final de um filme, tendo sofrido uma paragem cardíaca. Levado ao hospital depois do acidente, viria a morrer uma semana depois.

Foi a 9 de março que o homem, sentado numa cadeira reclinável na Gold Class (classe de ouro) do cinema, deixou cair o telemóvel entre cadeiras no final do filme. Ao baixar-se para procurar o aparelho, o descanso para os pés, que estava numa posição alta, acabou por cair em cima do homem. Preso, acabaria por sofrer a paragem cardíaca.

O homem estava acompanhado por outra pessoa que, com ajuda de quem estava no cinema, acabou por conseguir partir o descanso e libertar a pessoa em questão, explica o Birmingham Mail.

Uma ambulância que já estava no local quando o homem foi libertado levou-o ao hospital, onde ao fim de uma semana, a 16 de março, morreu devido às graves lesões sofridas.

"Depois de um incidente que aconteceu a 9 de março no nosso cinema em Birmingham, podemos confirmar que um cliente foi levado para o hospital nessa noite. Estamos tristes por saber que morreu a 16 de março. Uma investigação está já a decorrer", afirmou em comunicado a Vue International, dona do cinema onde tudo ocorreu.

As autoridades locais de segurança e saúde também lançaram uma investigação.