Masazo Nonaka é fã de doces e gosta de mergulhar no "onsen", uma nascente quente de origem vulcânica

Masazo Nonaka nasceu no Japão meses antes da publicação da teoria da relatividade especial de Albert Einstein e, esta terça-feira, foi considerado pelo Guiness World Records como o homem mais velho do mundo. Foi a 25 de julho de 1905 que nasceu o homem agora com 112 anos.

Recebeu o título em sua casa, na ilha de Hokkaido, no norte do país, sucedendo ao espanhol Francisco Nunez Oliveira, que morreu em fevereiro aos 113 anos.

Depois de ter trabalhado como agricultor e lenhador nos seus tempos de juventude, Nonaka geriu uma pousada de fonte termal na sua terra natal, em Ashoro, na ilha de Hokkaido, a 900 quilómetros do norte de Tóquio. Casou-se em 1931 e criou dois filhos e três filhas. Tem sete irmãos e uma irmã, que moram perto.

Vive com a sua família, que gere um "ryokan" - uma pousada tradicional onde os visitantes podem desfrutar do "onsen" (nascente quente de origem vulcânica). Apesar de estar preso a uma cadeira de rodas, Yuko Nonaka, a neta, garantiu à agência de notícias francesa AFP que o avô "está em boas condições".

Masazo Nonaka lê os jornais todos os dias, gosta de mergulhar no "onsen" e é fã de doces, sejam eles tradicionais ou de estilo ocidental. O seu doce preferido é bolo de morango. Durante a cerimónia de premiação esteve acompanhado dos seus parentes e também de funcionários.

No Japão, o homem mais velho de sempre foi Jiroemon Kimura, que morreu em 2013 aos 116 anos e 54 dias. Posteriormente, um outro centenário, Sakari Momoi morreu em julho de 2015, aos 112 anos.

Só em 2017 foram registados cerca de 68 mil centenários em território nipónico, de acordo com estatísticas oficiais.

A maior longevidade alguma vez registada para um ser humano foi de 122 anos e 164 dias, um feito da francesa Jeanne Louise Calmet, que morreu em 1997. Após a morte da jamaicana Violet Brown, em julho de 2017, aos 117 anos, o Guiness World Records procura ainda a sua sucessora.

