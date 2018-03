Pub

O homem terá sido expulso do estabelecimento e decidiu vingar-se. Acabou detido

Um homem de 21 anos invadiu uma discoteca de Gravesend, Inglaterra, com o carro alegadamente depois de ter sido expulso do estabelecimento. A invasão, na noite de sábado, fez, pelo menos, 13 feridos, segundo conta a BBC, mas o homem foi detido.

"Foi o pânico e o caos", segundo afirmou uma testemunha à BBC recordando o momento em que o Suzuki Vitara prateado entrou pela zona coberta por uma tenda plastificada da discoteca ainda antes da meia-noite. A viatura terá atingido várias pessoas.

De acordo com a polícia, não resultaram ferimentos graves do incidente, apenas escoriações e ossos partidos.

A discoteca emitiu um comunicado em realça a sua missão de criar um ambiente seguro e positivo e censura os atos imprevisíveis e egoístas do autor do atropelamento. Agradeceu ainda as "ações heroicas" daqueles que ajudaram no auxílio às vítimas e congratulou-se pelo facto de não terem ocorrido mortes.

Nas redes sociais, vários clientes partilharam vídeos dos momentos que se seguiram ao incidente.