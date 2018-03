Pub

O homem foi abordado pela polícia por atravessar fora da passadeira

As autoridades norte-americanas estão a investigar o espancamento de um homem por dois polícias, no estado da Carolina do Norte. O incidente ocorreu em agosto, depois de o homem ter sido abordado por atravessar a rua fora da passadeira, mas a divulgação de imagens das câmaras dos polícias está agora a causar indignação.

O vídeo, obtido por um jornal regional, o The Citizen Times, causou indignação, nomeadamente porque a vítima é afro-americana, levantando suspeitas de que a atitude dos polícias terá sido motivada por racismo. A chefe da polícia de Asheville, Tammy Hooper, já pediu desculpa e pôs o lugar à disposição. Um dos agentes demitiu-se.

Johnnie Jermaine Rush foi abordado pelo agente Verino Ruggiero, pouco depois da meia-noite, no final de agosto, a advertido por ter atravessado fora da passadeira quatro vezes seguidas. "Tudo o que quero é ir para casa, estou cansado, acabei de sair do trabalho", respondeu. O polícia disse-lhe então que tinha duas hipóteses: passar-lhe uma multa ou prendê-lo. Rush replicou que ele devia fazer o que tinha a fazer e que estava a assediá-lo e a partir daí a situação descarrilou rapidamente: o outro polícia, Chris Hickman, ordenou-lhe que pusesse as mãos atrás da cabeça, ele fugiu, foi perseguido e detido. Durante a detenção, as imagens mostram que foi atingido por um taser e espancado por Hickman, de acordo com registos policiais, citado no The New York Times. Rush argumenta ainda que o agente usou um insulto racial, segundo The Citizen Times.

Rush, de 33 anos, foi acusado de vários crimes, de impedir o trânsito a agressão a um funcionário, passando por resistência à detenção, mas todas as acusações foram retiradas no mês seguinte, depois de o procurador ver as imagens da câmara corporal do agente.

O caso levou a duas investigações internas, que ficaram concluídas em dezembro, e revelaram que Hickman usou força excessiva, além de outros incidentes. Esta quarta-feira, a Associated Press revelou que o FBI lançou uma investigação criminal em janeiro.

Segundo o The New York Times, Asheville tem cerca de 90 mil habitantes e apenas 12% são negros.