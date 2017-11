Pub

Viatura estava a impedir a demolição de um prédio. Veículo tinha sido dado como roubado

Duas décadas depois, um homem viu novamente o seu carro. O indivíduo em questão, agora com 76 anos, tinha dado o carro como roubado às autoridades de Frankfurt, na Alemanha, em 1997. Só que...

Não houve qualquer roubo. O homem simplesmente esquecera-se de onde tinha estacionado o carro e acabou por reportar à polícia que este tinha sido roubado, porque considerava que o seu automóvel tinha simplesmente desaparecido.

De acordo com a Euronews, as autoridades da cidade alemã contactaram o dono do automóvel porque a viatura estava a impedir a demolição do prédio onde se encontrava a garagem onde o carro estava estacionado.

Contudo, como o carro "já não pode ser conduzido", o homem acabou por não ficar com ele.