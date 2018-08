Homem esfaqueia pessoas em Paris. Dois mortos e quatro feridos

Autor do ataque de Paris já estava sinalizado

Um homem esfaqueou várias pessoas em ruas de Paris, este sábado à noite, no 2.º bairro da capital francesa, nas proximidades da Ópera Garnier, avança o jornal Le Parisien, antes de ser abatido a tiro pela polícia.

Segundo agências internacionais, pouco depois dos acontecimentos terem tido lugar, o Daesh reivindicou o ataque através da sua agência Amaq, qualificando o agressor de "soldado do Estado islâmico". A informação não foi confirmada por nenhuma fonte independente.

De acordo com fontes policiais citadas por este jornal, duas pessoas foram mortas, incluindo o atacante, e outras quatro ficaram feridas. Inicialmente o Le Parisien indicou oito feridos, citando as fontes da polícia.

Dois dos feridos estão em estado grave, tendo sido esfaqueados na garganta. A vítima mortal é um homem de 29 anos. Já o atacante é um homem na casa dos 20 anos, mas que não tinha consigo qualquer identificação. As suas impressões digitais foram recolhidas pelas forças policiais no local.

Segundo o jornal, o ataque ocorreu numa zona conhecida pelos seus muitos restaurantes, na rue St. Augustine . Vários vídeos colocados nas redes sociais mostravam pessoas a fugirem pelas ruas do bairro.

No Twitter, o ministro do Interior, Gérard Collomb, "elogiou o sangue frio e a capacidade de resposta das forças policiais que neutralizaram o agressor". E acrescentou: "Os meus primeiros pensamentos vão para as vítimas deste ato hediondo."

[atualizado às 00.15 com a reivindicação do Daesh e a correção do número de feridos]