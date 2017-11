Pub

Comissão encarregue de despejar o indivíduo, por falhas no pagamento do imóvel ao banco, encontrou o corpo

"É incrível, mas vivemos quatro anos ao lado de um cadáver sem sabermos". A frase é de um dos vizinhos de Agustín, homem de 56 anos, que foi encontrado morto em casa no passado dia 14 de novembro, já mumificado. Terá morrido no outono de 2013, mas só agora o corpo foi descoberto, quando uma comissão se dirigiu ao seu apartamento, no bairro de Simancas, em Madrid, para o despejar.

Com a ajuda de um serralheiro, a comissão encarregue de expulsar Agustín do apartamento, devido a falhas no pagamento ao banco, encontrou o corpo, de acordo com fontes policiais.

Os vizinhos e moradores do bairro notaram a ausência do homem logo em 2013 e julgaram de imediato que tinha morrido porque estava doente. Apesar de nunca ter especificado aos vizinhos de que doença sofria, o problema seria hepático, explica o ​​​​​​​El Mundo.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Agustín estava doente. A última vez que o vimos com vida, em 2013, foi numa tarde em que veio uma ambulância e o levou. Não o voltámos a ver e pensámos que tinha morrido no hospital", afirmou um vizinho.

"Como é possível ele estar ali morto há quatro anos?", questionou outro morador.

Ainda de acordo com as pessoas que moravam perto de Agustín, o homem vivia sozinho há vários anos, depois de "se ter separado da mulher há muito tempo". "Penso que tinha uma filha, que já deve ser maior de idade", acrescentou outra pessoa ao jornal espanhol.

E continua: "Trabalhou toda a sua vida na Telefónica e disse-nos que tinha pedido a reforma antecipada. Passeava pelo bairro e tinha muitos amigos, mas não sabíamos nada da sua família. Desconhecemos se tinha irmãos ou parentes com os quais mantinha contacto".

A luz e a água da casa já tinham sido cortadas há muito tempo e a caixa do correio estava cheia. "Acredito que houve um dia em que alguém do banco andou a perguntar por ele, mas não sabemos o que se passou", disse um morador.

Já foram feitos testes de ADN ao cadáver mumificado, faltando a autópsia para estabelecer a causa da morte. Na casa de Agustín as autoridades não encontraram nada que sugerisse uma morte violenta, pelo que este motivo está, à partida, descartado.