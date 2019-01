Homem detido por suspeitas de pirataria informática na Alemanha

Um homem de 20 anos foi detido por suspeitas de pirataria informática que levou à divulgação de centenas de informações pessoais de políticos e celebridades, anunciaram esta terça-feira as autoridades alemãs.

O Departamento Federal de Polícia Criminal adiantou que o suspeito foi detido após a uma revista ao seu apartamento no centro do estado de Hesse.

De acordo com as autoridades, o jovem confessou ser o único responsável pela divulgação de informações pessoais de várias personalidades no Twitter, através do utilizador @_Orbit. O suspeito é um estudante que vive com os pais e, segundo escreve a BBC, terá dito que agiu sozinho e que estava aborrecido com declarações feitas pelas figuras públicas que foram alvo do ataque informático.

No sábado, o Governo alemão confirmou que diversos dados pessoais de cerca de 1 000 pessoas, de políticos -- incluindo da chanceler Angela Merkel --, a figuras públicas foram publicados na Internet por 'hackers', com a exposição de moradas privadas, números de telemóvel, registos de 'chats' e números de cartões de crédito.

As autoridades ainda continuam a investigar eventuais responsáveis pelo ataque informático, que não incluía qualquer dado de deputados do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD).

A informação, apesar de poder incomodar alguns deputados, parece não ter revelado escândalos políticos sérios. Este incidente voltou a reacender o debate sobre a cibersegurança na Alemanha.

A investigação refere que o jovem "explorou várias vulnerabilidades", que entretanto foram corrigidas.