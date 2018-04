Pub

Dois homens assaltaram uma casa e agrediram as duas pessoas presentes. Decisão do júri surpreendeu e vai contra o pedido do Ministério Público espanhol

Um espanhol de 83 anos foi considerado culpado por um júri, de forma unânime, pela morte de um assaltante que lhe tinha entrado em casa. Jacinto Siverio matou Jonás Cano, à altura dos factos com 26 anos, quando este último, na companhia de um menor de idade, Cristian C., lhe tentava assaltar a casa, em Tenerife.

A decisão foi surpreendente, até por que a acusação pedia a absolvição do crime de homicídio, e está a causar polémica em Espanha.

O Ministério Público defendia que Jacinto Siverio agiu em legítima defesa, e pedia apenas dois anos de prisão por posse ilegal de arma, porque o homem de 83 anos não tinha licença para o revólver de calibre 38 com o qual matou Jonás Cano. A arma foi-lhe dada por um filho, para efeitos de proteção, explica o El Mundo.

O crime ocorreu em março de 2015, quando os dois homens, mascarados e com roupas escuras, assaltaram a casa de Jacinto Siverio, agredindo o homem e a mulher, Mercedes. Uma irmã desta conseguiu esconder-se.

Com a desculpa de que iria buscar algo de valor, Jacinto Siverio conseguiu ir buscar a arma e deu dois tiros para assustar os assaltantes. No entanto, um dos tiros atingiu Jonás Cano na cara.

O júri diz que o homem "poderia ter utilizado outras alternativas tão eficazes para salvar a sua integridade física e a da mulher". Foi proposto, no entanto, que a pena pudesse ser suspensa devido à avançada idade do homem e pelo facto de ter agido em defesa de vidas.

A mãe da vítima, que também considerava a legítima defesa como atenuante, pedia dois anos e meio por homicídio, dois anos pela posse ilegal de arma e uma indemnização de 76 mil euros.

O advogado de Jacinto Siverio espera agora que, tendo em conta a idade e o estado físico do acusado, bem como a colaboração com a investigação, que a condenação seja menos de dois anos, para que o homem de 83 anos não tenha de ir para a prisão. Se assim não for, haverá recurso.

O jornal espanhol refere que os relatos de Jacinto Siverio e de Mercedes impressionaram o júri, mas que o mais impactante foi mesmo o do segundo assaltante, Cristian C. O jovem terá referido que "faria o mesmo que Jacinto", mas mais, porque "não deixaria escapar ninguém e matava os dois".

O advogado de Jacinto Siverio disse que o seu cliente está "muito nervoso", enquanto o homem de 83 anos refere que "confia na justiça" e espera um veredicto que não o leve à prisão.