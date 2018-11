Colete amarelo com explosivos exige falar com Emmanuel Macron

Um homem que diz ter uma granada e explosivos dentro de um saco, no centro comercial Espace Anjou, em Angers, na França, exige que os representantes do movimento "coletes amarelos" sejam ouvidos esta sexta-feira.

De acordo com a informação divulgada pela televisão francesa BFMTV, o homem, vestido com um colete amarelo, exige às autoridades que os "coletes amarelos", que protestam contra o aumento dos impostos sobre os combustíveis, sejam recebidos no Palácio do Eliseu, em Paris.

O homem, de 45 anos, conhecido por pequenos crimes relacionados com o tráfico de droga, exige também falar com o presidente da França, Emmanuel Macron.

Segundo o Ministério do Interior, há uma operação em curso com a polícia de intervenção e a equipa que trata de engenhos explosivos.