Homem com "clara intenção de atropelar estrangeiros" fere quatro pessoas

Um cidadão alemão de 50 anos dirigiu na manhã desta terça-feira de Ano Novo o Mercedes que conduzia para a multidão em Bottrop, no noroeste da Alemanha, ferindo quatro pessoas, avança a Reuters. "Houve uma clara intenção de atropelar estrangeiros", afirmou o ministro do Interior do estado da Renânia do Norte-Vestfália, Herbert Reul.

O homem terá proferido comentários racistas quando foi detido já na cidade vizinha de Essen, depois de fugir do local do ataque, segundo contou a polícia que, com o Ministério Público, suspeita que o atropleamento tenha sido deliberado e esteja "ligado a ideias xenófobas do condutor". Informação premiliar aponta para uma situação de doença mental daquele homem que até aqui não tinha registo criminal.

Uma porta-voz da polícia acrescentou ainda que entre os cidadãos feridos estão sírios e afegãos e que um dos feridos continua hospitalizado.

O alegado atacante terá ainda tentado atingir outras pessoas depois do primeiro atropleamento, embora sem sucesso.

O ministro do Interior alemão Horst Seehofer afirmou ao jornal Bild que o caso será cuidadosamente investigado, como acontecerá, acrescentou, com outro incidente que ocorreu no sábado na Baviera em que quatro requerentes de asilo foram presos, suspeitos de atacar várias pessoas.