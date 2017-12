Pub

As autoridades desconhecem as suas motivações

Um homem barricou-se numa estação de correios na Ucrânia com 11 reféns, dos quais dois são crianças. As autoridades acreditam que o indivíduo está na posse de explosivos e ainda não têm informações acerca das suas motivações.

De acordo com as informações mais recentes, o homem está em contacto com as autoridades, é calmo e ainda não fez nenhuma exigência. Ainda não identificado, o indivíduo fechou-se numa estação dos correios junto ao metro da cidade de Kharkiv.

"Estamos a fazer tudo para manter a comunicação com ele e para garantir que as pessoas são libertadas", disse o chefe da polícia regional, Oleg Bekh, citado pela Reuters.

De acordo com este responsável, o homem está apreensivo com a recente troca de prisioneiros entre as autoridades ucranianas e os separatistas pró-russos, defendendo que mais deveriam ter sido libertados.

Esta troca de prisioneiros foi a maior em quatro anos de conflito: poderá ter envolvido 380 pessoas no leste rebelde da Ucrânia.

O conflito que opõe desde abril de 2014 as forças governamentais ucranianas aos separatistas pró-russos, apoiados segundo Kiev e os ocidentais por Moscovo, já causou mais de 10.000 mortos.