Homem atacou várias pessoas em Marselha. Foi morto pela polícia

Um homem feriu esta terça-feira várias pessoas com uma arma branca em Marselha, e morreu após um tiroteio com a polícia. De acordo com a AFP, os dois feridos não correm perigo de vida. O La Provence, por outro lado, fala em quatro feridos, cujo estado de saúde não foi ainda esclarecido pelas autoridades.

O jornal local adianta que o atacante era um homem de 36 anos, já conhecido das autoridades devido a um caso de homicídio em 2003. Não estava referenciado pelos serviços de segurança internos.

As vítimas serão três homens, de 23, 27 e 35 anos, e uma mulher de 52 anos. O estado de duas vítimas não causa preocupação, mas as restantes foram levados a unidades hospitalares. Uma das pessoas terá sido ferida no pescoço e foi retirada do local em estado grave.

A Reuters refere também que uma pessoa está numa condição preocupante , relatando que duas pessoas foram atacadas na rua e outras duas no interior de um elétrico. Segundo fontes policiais, o ataque não terá motivações terroristas.

O incidente aconteceu numa zona histórica e movimentada da cidade francesa, provocando já perturbações fortes nos transportes públicos.

Em atualização