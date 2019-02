Homem atacado no metro de Paris com líquido não identificado fica em estado grave

As autoridades ainda não tem conhecimento sobre o líquido utilizado no ataque desta manhã

Uma discussão no metro de Paris na manhã desta sexta-feira culminou com uma vítima em estado grave: um homem foi pulverizado com um líquido, ainda não identificado, avançam fontes policiais.

Depois do ataque, a vítima foi levada pelos bombeiros para o hospital em estado muito grave, apresentando queimaduras no rosto e nos antebraços. O suspeito do ataque, que ocorreu pelas 6:30 na estação de Bastille encontra-se em fuga, segundo o jornal francês Le Figaro .

Na noite de quarta-feira já tinha acontecido um ataque semelhante, noutra estação de metro da capital francesa:um homem e uma mulher foram vítimas de queimaduras causadas por ácido sulfúrico depois de entrarem em contacto com uma garrafa deixada nos assentos da carruagem do metro, escreveu o Le Parisien .

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As autoridades estão a investigar os casos para perceber se há ligação entre eles.